В Литве проходят лечение более 50 украинских раненых военных

В медицинских учреждениях Литвы проходит лечение 51 раненый из Украины, еще один ожидается в ближайшее время, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.
По данным министерства, это военные и работники правоохранительных органов, которые воевали вместе с вооруженными силами на поле боя. Они распределены по восьми медицинским учреждениям Литвы.
Первый раненый из Украины был привезен в Литву еще в начале июля, остальные прибыли в последние двое суток.
В пресс-релизе министерства отмечается, что характер ранений различный — это и повреждения головного мозга, пулевые ранения, повреждения позвоночника и различные травмы от взрывов.
Раненым будут оказываться услуги по стационарной медицинской реабилитации второго и третьего уровня, предназначенные для пациентов с компенсируемыми нарушениями биопсихосоциальных функций. Длительность реабилитации – 24 дня.
Прием раненых из Украины организует и координирует межведомственная группа Министерства здравоохранения Литвы совместно с Центром экстремальных для здоровья ситуаций. Транспортировкой раненых занимается Министерство транспорта.
«Уже несколько раз мы посылали в горячие военные зоны необходимые медицинские средства и медикаменты, а наши медики, несмотря на опасность, без сомнений поехали на помощь коллегам. В Литве бесплатное медицинское обслуживание получают все беженцы от ужасов войны, а теперь и военные проходят медицинскую реабилитацию», — сообщил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
«Без устали мы будет вместе с Украиной до победы и поможем всем, чем необходимо», — добавил он.
Реабилитацию части военных в реабилитационных и санаторных учреждениях Литвы инициировало Министерство внутренних дел Литвы.
«Во время визита в Киеве мы своими глазами увидели военные преступления России в Украине, из первых уст услышали, какая помощь нужна в первую очередь. Мы договорились, что примем раненых украинских военных и работников правоохранительных органов на реабилитацию — сегодня мы уже начинаем выполнять свое обещание», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Она добавила, что Литва будет продолжать поддерживать Украину «всеми возможными способами» — поможет в расследовании военных преступлений России, в разминировании территории страны и будет принимать беженцев.
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