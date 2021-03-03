В Италии обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса

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Новая мутация коронавируса — нигерийский штамм — обнаружен на севере Италии, в Брешии. Как отмечает агентство ANSA, заявивший о его обнаружении президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо считает, что имеющиеся в распоряжении вакцины могут быть неэффективны против этого штамма, сообщает ТАСС.

«Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны», — цитирует слова эксперта агентство. При этом подробностей об особенностях штамма не приводится.