В Италии прогнозируют жару до +48 градусов

В Италии текущая неделя станет самой жаркой за лето — температура на юге страны может достигнуть +48 градусов. Об этом сообщает Ansa во вторник, 10 августа.
Жара обусловлена субтропическим антициклоном из Африки. Итальянский Минздрав уже объявил самый высокий — красный — уровень погодной опасности в восьми городах, в том числе в Риме.
Итальянцев призывают соблюдать ряд правил: избегать пребывания на солнце с 11:00 до 18:00; выходить в прохладные часы, соблюдая дистанцию не менее одного метра от других людей, и избегать физических нагрузок на свежем воздухе в жаркие часы.
Кроме того, необходимо пить много воды, но избегать слишком холодных и алкогольных напитков. Важно также придерживаться легкой диеты, избегая сложных и острых блюд.
Наконец, рекомендуется носить легкую одежду из натуральных тканей.
Напомним, что человечество на грани катастрофы, так как Земля нагревается рекордными темпами. В любом случае планета в среднем нагреется на 1,5 градуса уже к 2040 году. А если выбросы углерода не сократятся в ближайшее время, то порог в 1,5 градуса будет преодолен намного раньше.
Также ученые заявили, что Гольфстрим и другие атлантические течения на грани коллапса. Нарушение стабильности Атлантической меридиональной циркуляции вызвало глобальное потепление. Остановка системы грозит страшной катастрофой.korrespondent.net