В Италии прогнозируют жару до +48 градусов

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В Италии текущая неделя станет самой жаркой за лето — температура на юге страны может достигнуть +48 градусов. Об этом сообщает Ansa во вторник, 10 августа.

Жара обусловлена субтропическим антициклоном из Африки. Итальянский Минздрав уже объявил самый высокий — красный — уровень погодной опасности в восьми городах, в том числе в Риме.

Итальянцев призывают соблюдать ряд правил: избегать пребывания на солнце с 11:00 до 18:00; выходить в прохладные часы, соблюдая дистанцию ​​не менее одного метра от других людей, и избегать физических нагрузок на свежем воздухе в жаркие часы.