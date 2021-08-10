Бегущим от преследования режима гуманитарный коридор останется – А. Билотайте

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После ограничений мест, где можно подать прошение об убежище, гуманитарный коридор для бегущих от преследования белорусского режима останется, заявила министр внутренних дел.

«Нелегальные мигранты, которые попадают в Беларусь с помощью пограничников, это одно, а люди, которые бегут от режима — это другое. Гуманитарный коридор будет обеспечен», — заявила во вторник в сейме Агне Билотайте.

Она представила на внеочередной сессии сейма поправки к Закону об правовом положении иностранцев, которыми будут ограничены места подачи прошений об убежище в случае экстремальной ситуации.