В Италии разрешили COVID-вакцинацию детей с пяти лет

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило COVID-вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет вакциной Pfizer. Об этом сообщает ANSA.
Отмечается, что детям будут вводить вакцину с интервалом в три недели между первой и второй дозами, которые будут составлять треть от взрослых.
Для вакцинации детей будет создано 78 специальных мини-центров.
В местах прививок будут работать педиатры, медсестры и аниматоры для комфорта детей.
Ранее сообщалось, что в ЕС одобрили прививки Pfizer для детей 5-11 лет.korrespondent.net