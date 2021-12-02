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В Италии разрешили COVID-вакцинацию детей с пяти лет

Фото pexels.com

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило COVID-вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет вакциной Pfizer. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что детям будут вводить вакцину с интервалом в три недели между первой и второй дозами, которые будут составлять треть от взрослых.

Для вакцинации детей будет создано 78 специальных мини-центров.

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В местах прививок будут работать педиатры, медсестры и аниматоры для комфорта детей.

Ранее сообщалось, что в ЕС одобрили прививки Pfizer для детей 5-11 лет.

korrespondent.net

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