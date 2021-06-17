В Италии рекордная бедность с 2005 года

В 2020 году в условиях абсолютной бедности в Италии находились более 5,6 млн человек (9,4% от их общего числа) и чуть более 2 млн семей (7,7%): это превышает показатели за 2019 год на 1,7% и 1,3% соответственно. В условиях относительной бедности (меньше 1 001,86 евро расходов на семью из двух человек) проживали чуть более 2,6 млн итальянских семей, что на 1,3% меньше по сравнению с данными за 2019 год.

Самый высокий уровень абсолютной бедности среди семей наблюдается в южных областях страны: их там 9,4% от общего числа (в северных — 7,6%, в центральных — 5,4%). В 2020 году в состоянии абсолютной бедности также оказались 767 тыс. семей с несовершеннолетними детьми (на 2,2% больше по сравнению с показателем за 2019 год).

Напомним, что к 2030 году в ЕС намерены уменьшить число бедных на 15 млн. До конца текущего десятилетия в странах Европейского Союза необходимо достичь уровня занятости не менее чем 78%.