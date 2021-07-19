В Израиле будут уголовно преследовать нарушителей самоизоляции

Фото pixabay.com

В Израиле глава правительства Нафтали Беннет поручил привлекать к уголовной ответственности за нарушение самоизоляции больными COVID-19. Об этом сообщает The Times of Israel.

Также Нафтали Беннетт заявил, что будут использоваться технологические средства для проверки места пребывания лиц, находящихся на самоизоляции.

Сообщается, что система контроля позволит полиции отслеживать местонахождение лиц, находящихся в местах самоизоляции, путем отправки текстового сообщения со ссылкой на их мобильные телефоны.

Если лицо нажимает на ссылку, ее физическое нахождения немедленно сообщается полиции.

По существующей системе, тем, кто находится в изоляции, сообщается, что их может посетить полиция в любое время, но это редко случается на практике.

Ранее сообщалось, что власти Израиля ужесточают ограничительные меры по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны.