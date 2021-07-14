В Израиле начинается ревакцинация

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Власти Израиля начали ревакцинацию, то есть проведение третьих инъекций людям, которые уже прошли через первые два укола. Речь идет об использовании препаратов Pfizer, которые предложат взрослым жителям страны со слабым иммунитетом.

При этом власти по-прежнему раздумывают над тем, сделать ли бустерные инъекции доступными для всего населения целиком, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на израильские СМИ.

Быстрое распространение «индийского» варианта Дельта по стране вызвало новую вспышку количества заражений. Если всего месяц назад в Израиле заболевало менее 10 человек в сутки, то теперь уже 450. Власти распорядились срочно закупить дополнительные объемы препаратов от компании Pfizer. А это говорит о необходимости проведения ревакцинации. Министр здравоохранения страны сообщил, что в первую очередь третью инъекцию получат люди с ослабленной иммунной системой, ну а в дальнейшем ее могут начать колоть всем.