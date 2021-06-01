В Израиле сняли все карантинные ограничения, кроме масок

С 1 июня гражданам при посещении общественных мероприятий и заведений уже не надо предъявлять документ о вакцинации

Кампания по вакцинации в Израиле стартовала в декабре 2020 года. На сегодняшний день полностью иммунизировано 55% граждан или более пяти миллионов человек.