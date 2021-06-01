TOP,Сегодня в мире

В Израиле сняли все карантинные ограничения, кроме масок

Фото pexels.com

В Израиле отменены все карантинные ограничения, кроме обязательного ношения защитных масок в помещениях. Послабления ввели из-за стабильно низкого уровня заболеваемости COVID-19, сообщает радио Кан.

«Не продлены все остававшиеся ограничения после истечения их срока действия 1 июня 2021 года… Предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено иначе», — заявил представитель минздрава Израиля.

реклама

С 1 июня гражданам при посещении общественных мероприятий и заведений уже не надо предъявлять документ о вакцинации

Кампания по вакцинации в Израиле стартовала в декабре 2020 года. На сегодняшний день полностью иммунизировано 55% граждан или более пяти миллионов человек. 

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.