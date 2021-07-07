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В качестве ответного шага Литва высылает из Вильнюса большинство белорусских дипломатов

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министерство иностранных дел Литвы в четверг объявило о высылке основной части дипломатического персонала, работающего в посольстве Беларуси в Вильнюсе в ответ на аналогичный шаг Минска.  

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва разрешила Беларуси оставить в стране одного консульского работника и трех технически-административных работников. 

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Во вторник Беларусь сообщила о сокращении дипломатического персонала Литвы в  стране до такого же размера. 

«Определённые рабочие связи сохранялись до сих пор, но очевидно, что они будут сильно ограничены», – сказал журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсберигс. 

По его словам, после решения Беларуси сократить количество литовских дипломатов в стране больше всего пострадают белорусы, которые до сих пор получали консульскую помощь в Минске. 

«Понимая то, что сегодня с коллегами  (…) мы ищем способы обеспечить эту помощь. Есть возможности искать технические способы помощи тем людям, которым эта помощь действительно требуется», – сказал министр.

По его словам, прочие посольства в Минске уже пообещали Литве помощь в продолжении деятельности. 

Высылаемый белорусский дипперсонал должен покинуть Литву до полуночи 12 июля. 

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