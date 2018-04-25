В Каирском метро пассажирам раздаются медицинские маски

Фото pixabay.com

Министерство транспорта Египта приняло решение о раздаче с 11 марта в часы пик в каирском метро пассажирам медицинских масок.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление министерства, Департамент метрополитена Каира с этой целью открыл специальные пункты на станциях метро, где наблюдается наибольшее скопление пассажиров. Маски раздаются в вагонах поездов, а также офисах по продаже билетов. Было отмечено, что именно метро является одним из мест, представляющих наибольшую угрозу в распространении коронавируса.

Кроме того, продолжается работа по дезинфекции метростанций и поездов. В первой половине дня маски были розданы уже более 1000 пассажирам. Министерство транспорта также вывесило на стенах метростанций плакаты, отражающие профилактические меры против коронавируса.

По последним данным, в Египте число зараженных коронавирусом достигло 59 человек, однако после повторного анализа у 26 из них вируса обнаружено не было.