В Карловых Варах открывается очередной Международный кинофестиваль

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55-й Международный кинофестиваль открывается в чешских Карловых Варах. Как известно, в прошлом году мероприятие было отменено по причине пандемии коронавируса. В этом году проведение мероприятия намечено вместо традиционного конца июня на последнюю декаду августа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на кинофестиваль приедут такие кинозвезды, как Майкл Кейн, Итан Грин Хоук, Джонни Депп. За «Хрустальный глобус» традиционно состязаются 12 лент. Всего же будет показано 127 полнометражных и документальных фильмов. Это примерно на 25 кинолент меньше, чем обычно включается в программу. При этом количество премьер остается прежним.

Фестиваль в этом году пройдет при соблюдении строгих мер эпидемиологической безопасности. Его участники и гости должны представить организаторам справки о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или отрицательный тест на вирус. Без них невозможно попасть на фестивальные просмотры и сопровождающие их мероприятия, включая встречи общественности с кинематографистами.