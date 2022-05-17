В Каунасе и Шяуляй начались учения ВВС

Фото kariuomene.lt

На этой неделе в Каунасе и Шяуляй, а также в окружающих их районах пройдут учения ВВС «Бдительный сокол-2022».

Фото kariuomene.lt

В них примут участие Объединенные экспедиционные силы (ОЭС, англ. JEF), бельгийские и чешские военные и самолеты, выполняющие миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, Корпус морских пехотинцев США, Штаб ВВС, авиабазы, Батальон ПВО, Управление воздушного наблюдения и контроля, военные ремонтной базы вооружений и техники, а также представители военной полиции и 6-й бригады Воскресенского округа Добровольческих сил обороны Литвы, сообщили в армии.

По сообщению армии, в Шяуляйском районе будет возможность увидеть и услышать истребители, летящие на малых высотах, а на большей части северной Литвы будут видны истребители, имитирующие воздушный бой и выше.

В ходе учений около 650 военных Литвы и союзников будут планировать, проводить операции противовоздушной обороны, включая боевое патрулирование, боевое управление и дозаправку в воздухе, а также моделировать различные наземные и воздушные угрозы.

Фото kariuomene.lt

Военнослужащие Корпуса морской пехоты США, участвующие в учениях, будут использовать размещенный в Литве многофункциональный центр управления воздушными операциями вместе с наземным радаром. Истребители EF-2000, причисленные к Объединённым экспедиционным силам и самолеты-заправщики Voyager осуществят полеты из Соединенного Королевства.

В целях расширения вовлечения в деятельность в Балтийском море представителей JEF под командованием Великобритании и повышения уровня взаимодействия с силами НАТО 2 мая в Литве впервые был развернут Постоянный штаб объединенных сил, и некоторые его офицеры также примут участие в учениях.

К ОЭС причислены более 10 тысяч. военных из разных стран, подразделение сформировано в 2015 году и состоит из военно-морских, воздушных и сухопутных сил, выделенных десятью европейскими странами-партнерами.

Фото kariuomene.lt

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