В Каунасе начинают прививать людей старше 80 лет

В Каунасе во вторник начнется вакцинация от COVID-19 людей старше 80 лет.
Вакцинация пожилых людей будет проходить в Каунасском центральном отделении почты.
Пожилые люди могут зарегистрироваться на вакцинацию в своих поликлиниках.
По данным Минздрава, на этой неделе более половины литовских самоуправлений, включая крупные города, должны начать вакцинацию населения. Вакцинация для пожилых людей 80 лет и старше начнется на следующей неделе во всех самоуправлениях.
Согласно обновленному плану вакцинации в марте планируется вакцинация всех людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Массовая вакцинация населения должна начаться в апреле.
В соответствии с этим планом, помимо уже вакцинированных групп, в феврале планируется продолжить вакцинацию персонала детских садов, учителей начальных школ, специалистов в области образования с особыми потребностями, больных онкологией с диагнозом ВИЧ, людей в возрасте 75 лет и старше.
Вторая доза предназначена для раьотников аптек, медицинских работников, которые не контактируют с пациентами COVID-19, а также для военных, офицеров разведки, участвующих в военных или международных операциях.
Информация ЛК по сообщению BNS