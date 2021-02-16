В Каунасе начинают прививать людей старше 80 лет

Согласно обновленному плану вакцинации в марте планируется вакцинация всех людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Массовая вакцинация населения должна начаться в апреле.

В соответствии с этим планом, помимо уже вакцинированных групп, в феврале планируется продолжить вакцинацию персонала детских садов, учителей начальных школ, специалистов в области образования с особыми потребностями, больных онкологией с диагнозом ВИЧ, людей в возрасте 75 лет и старше.

Вторая доза предназначена для раьотников аптек, медицинских работников, которые не контактируют с пациентами COVID-19, а также для военных, офицеров разведки, участвующих в военных или международных операциях.

Информация ЛК по сообщению BNS