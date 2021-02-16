В 2022 году в ОАЭ планируют открыть храм трех мировых религий

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Храм трех религий под названием «Дом семьи Авраама» планируется открыть в ОАЭ в 2022 году. Об этом заявил 8 февраля посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер на мероприятии, посвященном Международному дню человеческого братства, в Еврейском музее и центре толерантности, передает ТАСС.

«В 2022 году в Абу-Даби планируется открытие храма трех мировых религий — ислама, христианства и иудаизма — под названием «Дом семьи Авраама», — сказал он.