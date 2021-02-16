В 2022 году в ОАЭ планируют открыть храм трех мировых религий

Храм трех религий под названием «Дом семьи Авраама» планируется открыть в ОАЭ в 2022 году. Об этом заявил 8 февраля посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер на мероприятии, посвященном Международному дню человеческого братства, в Еврейском музее и центре толерантности, передает ТАСС.
«В 2022 году в Абу-Даби планируется открытие храма трех мировых религий — ислама, христианства и иудаизма — под названием «Дом семьи Авраама», — сказал он.
«Храм станет местом обучения, диалога и богослужений, ориентированных на укрепление взаимопонимания между людьми всех вероисповеданий и убеждений», — добавил Джабер.belta.by