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В Каунасе объявлена эпидемия гриппа

  • Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Со вторника Каунасское городское самоуправление объявило эпидемию группа, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

На минувшей неделе уровень заболеваний гриппом и острыми инфекциями дыхательных путей в Каунасском округе составили 108 случаев на 10 тыс жителей, в городе Каунасе 128 случаев. 

На минувшей неделе гриппом заболели  317 каунассцев, и из них – 134 ребенка.

Специалисты во время эпидемии гриппа рекомендуют избегать переохлаждений, контактов с болеющими, часто мыть руки и проветривать помещения, избегать мест массовых скоплений людей. 

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