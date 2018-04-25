В Каунасе построят новую ледовую арену

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Каунасское самоуправление, решив строить самую современную в Литве ледовую арену, подписало договор с подрядчиком, выигравшим конкурс. Новый объект будет строить общество «Autokausta», предложившее наименьшую цену. Работы начнутся еще в этом году, открытие арены планируется на начало 2021 г.

«После того как не стало катка в «Акрополисе», единственной ледовой ареной под крышей в Каунасе осталась спортивная школа «Baltų ainiai». Заканчивается ее капитальное обновление, но желающих заниматься на льду с каждым годом становится все больше. Поэтому мы инвестируем в новую ледовую арену, которая будет самой современной в Литве», — подчеркнул мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис.

Строительство начнется еще в этом году

На участке площадью 2 гектара будет построена арена с двумя ледовыми площадками общей площадью свыше 7500 кв. м. Одна площадка будет предназначена для тренировок, другая для соревнований. На ней будут оборудованы трибуны, вмещающие около 500 зрителей.