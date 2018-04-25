В Каунасе построят новую ледовую арену

Каунасское самоуправление, решив строить самую современную в Литве ледовую арену, подписало договор с подрядчиком, выигравшим конкурс. Новый объект будет строить общество «Autokausta», предложившее наименьшую цену. Работы начнутся еще в этом году, открытие арены планируется на начало 2021 г.
«После того как не стало катка в «Акрополисе», единственной ледовой ареной под крышей в Каунасе осталась спортивная школа «Baltų ainiai». Заканчивается ее капитальное обновление, но желающих заниматься на льду с каждым годом становится все больше. Поэтому мы инвестируем в новую ледовую арену, которая будет самой современной в Литве», — подчеркнул мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис.
Строительство начнется еще в этом году
На участке площадью 2 гектара будет построена арена с двумя ледовыми площадками общей площадью свыше 7500 кв. м. Одна площадка будет предназначена для тренировок, другая для соревнований. На ней будут оборудованы трибуны, вмещающие около 500 зрителей.
По словам заведующего отделом спорта Каунасского самоуправления Миндаугаса Шивицкаса, новая ледовая арена позволит решить одну из важных проблем хоккеистов. Для представителей этого вида спорта затруднения были связаны с доставкой и хранением спортивного инвентаря. В новой спортивной арене возле гардеробов будут оборудованы специальные сушилки, в которых хоккеисты смогут хранить свой инвентарь.
«Сейчас подрядчик должен подготовить рабочий проект, оборудовать место для строительства. Одна из основных работ – перенос поодаль расположенной под землей речушки Гричюпис, потому что сейчас она протекает под частью будущего строения», — сказал заведующий отделом управления строительством Каунасского самоуправления Вигимантас Абрамавичюс.
Из бетона и древесины
Новая ледовая арена встретит посетителей все более популярным в современной архитектуре сочетанием бетона и древесины. Автор проекта, один из известнейших архитекторов Литвы Гядиминас Юрявичюс говорит, что такое сочетание не только придаст зданию современный эстетический вид, но и обеспечит энергетическую эффективность объекта.
«Внутри и на фасаде здания будут преобладать бетон и древесина. Такое сочетание будет контрастом в общем контексте интерьера, придаст визуальное впечатление теплоты, будет способствовать энергетической эффективности. Конструкции крыши и сваи будут выполнены из древесины. Такие конструкции отличаются прочностью. Их часто применяют и при строительстве бассейнов. Эксплуатация металлоконструкций в данном случае обошлась бы значительно дороже», — рассказал автор проекта архитектор Г. Юрявичюс.
Благоустраивают и старую арену
Выделены инвестиции и для обновления старого ледового дворца, в котором расположилась спортивная школа. Здесь уже приведены в порядок крыша и отделка фасада, обновлены трибуны, а вместо помещений компрессорной, превратившейся в склад, оборудованы новые гардеробы, зал хореографии. Работы на этом объекте планируется закончить до конца месяца.
Подготовлено по сообщениям СМИ
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