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Курьёзные события прошедшей недели

Фото pixabay.com

Собачий Брэкзит

Британцы запустили в соцсетях флешмоб под названием «Собаки против Брэкзита». Они выкладывают фотографии своих любимцев с соответствующим тэгом и рассказывают от имени животных, как выход из ЕС навредит их питомцам. «Чтобы путешествовать в ЕС, у вашего питомца должны взять анализ крови за три месяца до поездки», «Мне не нравится мерзкая американская курица с хлоркой. Мою специальную еду привозят из ЕС, и я хочу, чтобы так продолжалось!», «Я не смогу больше ездить с хозяевами в Париж, это ужасно».

Покойник постучал из гроба

Необычная церемония похорон прошла в Ирландии. Когда гроб с телом мужчины был уже опущен в могилу, «из него» раздался стук и голос усопшего попросил: «Эй! Эй! Выпустите меня! Тут очень темно! Пожалуйста». Покойник «стучался» и «просился наружу» около полуминуты, а затем закончил словами: «Снова привет, я просто звонил, чтобы сказать прощай». Гости церемонии рассмеялись от такого перфоманса, а внучка покойного сообщила, что тот сделал эту запись перед смертью. Мужчина знал, что тяжело болен, и хотел, чтобы присутствующие на похоронах люди разошлись с улыбкой на лице.

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Когда очень нужно выпить

В США пойманы четверо заключённых, которые несколько раз покидали тюрьму и возвращались назад с контрабандой. Администрация учреждения заметила, что заключённые каким-то образом умудряются куда-то отлучиться, но всякий раз возвращаются в тюрьму. Полиция взяла объект под усиленную охрану и видеонаблюдение. 11 октября нарушителей поймали, когда они возвращались назад. У них изъяли бутылки с виски и мобильные телефоны. Где они достали эти товары и каким образом сбегали из тюрьмы, предстоит выяснить.

Стрипгранты

В США 56-летний доктор наук из университета Филадельфии подозревается в растрате 190 тысяч долларов. Мужчина получал эти деньги в качестве федеральных грантов, но тратил не на исследование, а оплату счетов в стрип-клубах и спортбарах Филадельфии. Мужчина развлекался таким образом с 2007 по 2017 годы, пока нецелевые траты не были замечены университетом. Учёный во всём признался, покинул пост и согласился выплатить треть от неправомерно потраченных денег. К моменту увольнения профессор проработал в университете 27 лет и получил более десяти миллионов долларов на исследования за всю свою карьеру.

«Такое случается»

Президент США Дональд Трамп удивил публику очередным таинственным заявлением. Комментируя ДТП в Великобритании, в ходе которого супруга американского дипломата, ехав по встречной полосе, сбила 19-летнего мотоциклиста и скрылась с места аварии, Трамп заявил: «Эта женщина ехала по встречной полосе – и такое случается! Я бы не сказал, что такое происходило со мной, но всё же это происходило. Когда привыкаешь к одной системе, а затем внезапно оказываешься на дорогах с противоположным направлением движения, такое случается». Теперь в Британии размышляют над тем, означает ли это признание, что Трамп тоже на кого-то наехал. ДТП вызвало такой резонанс, что стало темой для обсуждения между Трампом и британским премьером Борисом Джонсоном, который настаивает на том, что виновница должна вернуться в Британию и предстать перед следствием.

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