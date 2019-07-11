В Каунасе проходят мероприятия, приуроченные к 75-ой годовщине ликвидации гетто

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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В Каунасе в четверг начинаются мероприятия, приуроченные к 75-ой годовщине ликвидации Каунасского гетто.

С четверга до воскресенья будут проходить показ фильмов, экскурсии, концерты, будет отдана дань памяти жертвам Холокоста.

Каунасское гетто в Вилиямполе действовало во время нацистской оккупации в 1941-1944 годах. С приближением фронта оно было ликвидировано в июле 1944 года.

«Мы хотим передать весть о трагедии и ее масштабе, причинах, чтобы это не повторилось больше никогда. Мы хотим максимально подчеркнуть это для молодого поколения», – сказала BNS в четверг директор Каунасской еврейской общины Ева Чернявичюте.

Цикл мероприятий начнется в четверг вечером с показа фильма Роберта Муллана «Гитель» в Публичной библиотеке им. В. Кудирки. Этот снятый в Литве фильм рассказывает об убийствах евреев в 1941 году.

В последующие дни также состоятся памятные мероприятия в музее Каунасского IX форта, экскурсии по территории бывшего гетто.

В воскресенье после обеда в Каунасской государственной филармонии состоится концерт по случаю годовщины ликвидации гетто.

Здание Каунасского гетто было ликвидировано 8–13 июля.

По информации Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, при ликвидации гетто здания были сожжены, 6-7 тысяч евреев были вывезены в концлагеря в Германии, около тысячи евреев было убито во время ликвидации, спасись удалось 300-400 узникам гетто.

Окончания войны в нацистских концлагерях дождались всего несколько сотен каунасских евреев более чем из 30 тысяч, проживавших в Каунасе до войны.