Разведка газа у берегов Кипра: Турция ответила ЕС

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Министерство иностранных дел Турции сообщило, что отвергает протесты Евросоюза и Греции против разведки газовых месторождений в районе Кипра. В заявлении отмечается, что ЕС не может позиционировать себя как непредвзятого посредника.

С призывом прекратить изыскания обратилась к Анкаре и американская администрация. «Мы выражаем глубокое беспокойство бурением у берегов Кипра. Все стороны должны воздержаться от действий, повышающих напряженность в регионе», — сообщил государственный департамент.

9 июля Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики Федерика Могерини призвала Турцию воздержаться от действий, которые могут серьезно осложнить отношения между ЕС и Анкарой, относится с уважением к суверенитету Кипра и нормам международного права.

В зону изысканий направляется второе турецкое буровое судно- Yavuz. Республика Кипр расценивает действия Турции как нарушение суверенитета и заявляет, что будет использовать все юридические и законные меры для защиты своей экономической зоны.

Анкара утверждает, что защищает свои суверенные права и суверенные права турков-киприотов, а изыскания ведутся в эксклюзивной экономической зоне Северного Кипра. При этом Турция – единственное государство, признавшее Турецкую республику Северного Кипра.