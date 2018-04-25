В Каунасе встретятся премьеры Литвы и Эстонии

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В Каунасе в пятницу встретятся премьер-министры Литвы и Эстонии.

Главы правительств Литвы и Эстонии Саулюс Сквернялис и Юри Ратас во время рабочего ужина обсудят укрепление двусторонних отношений.

Основное внимание будет уделено предстоящей 7 февраля в Таллине встрече премьеров Балтийских стран, особенно совместным решениям по реализации проекта железной дороги Rail Baltica, вызовам, связанным с синхронизацией энергосетей и Белорусской АЭС (БелАЭС).

На встрече также будет обсуждаться выход Великобритании из Евросоюза (ЕС), переговоры о бюджете Сообщества, борьба с климатическими изменениями, влияние обсуждаемого Пакета Мобильности ЕС на перевозчиков региона.