В Украине предложили сократить срок службы в армии

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Глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что сроки призыва в армию стоило бы сократить и привлечь к ней широкие слои населения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом министр заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

Министр добавил, что срочную службу надо преподнести как «абсолютно уникальный жизненный опыт, полезный физически и морально». Тогда, по его словам, и больше людей будут подписывать контракты с ВСУ после срочной службы.

Он сообщил, что продолжаются работы с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическими центрами над новой концепцией и заявил, что «в том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает».