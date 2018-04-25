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В Украине предложили сократить срок службы в армии

  • Фото / Минобороны Украины

Глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что сроки призыва в армию стоило бы сократить и привлечь к ней широкие слои населения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом министр заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

Министр добавил, что срочную службу надо преподнести как «абсолютно уникальный жизненный опыт, полезный физически и морально». Тогда, по его словам, и больше людей будут подписывать контракты с ВСУ после срочной службы.

Он сообщил, что продолжаются работы с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическими центрами над новой концепцией и заявил, что «в том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает».

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Отметим, что на данный момент в Украине выпускники вузов со степенью магистра и специалиста служат 12 месяцев, а остальные призывники — 18 месяцев.

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Максим Авторы недавних комментариев
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Максим
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Максим

А что будет с теми которые уже служат, я вот например от армии никаких плюсов не вижу,только моральное насильство!

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2020-01-24 20:13
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