В киосках и магазинах печати Narvesen и Lietuvos spauda можно будет приобрести биткоины

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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В магазинах и киосках печати сетей Narvesen и Lietuvos spauda в Литве начинают торговать купонами Bitcoin, которые по интернету можно обменять на одну из популярнейших криптовалют – биткоин.

Выбор торговли через эти киоски и магазины пал по причине широкой сети, их благоприятного отношения к криптовалютам, подходящей целевой аудитории и возможности быстро приобрести купоны, говорится в сообщении стартапа Rebiton, создавшего купоны для Bitcoin.

«Прежде всего, этим проектом мы стремимся упростить возможность приобретения криптовалют – даже для тех, кто никогда их не покупал. Хотя все еще много спекуляций в отношении этой виртуальной валюты, уже сейчас считают, что она будет неотделимой частью как мировых финансов, так и интернет-торговли», – отметил в пресс-релизе представитель Rebiton Раймундас Асаускас.

По сообщению главы компании Reitan Convenience Lithuania, управляющей Narvesen и Lietuvos spauda, Вигинтаса Барташявичюса, торговля купонами биткоинов — это ответ на потребности более молодой аудитории.

Для того, чтобы находящиеся в купоне Rebiton евро можно было поменять на биткоины, не нужно удостоверение личности или прочих документов. Достаточно на указанном интернет-сайте написать адрес электронной почти и адрес своего кошелька биткоинов, на который будет переведена криптовалюта.

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