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Рыбак поймал «глазастого динозавра»

Фото Facebook / Nordic Sea Angling

Норвежский рыбак поймал диковинное глазастое существо похожее на динозавра. Об этом сообщает Ladbible.

Рядом с островом Аннейа 19-летний норвежец Оскар Лундал решил порыбачить. Парень надеялся поймать палтуса, поэтому забрасывал наживку довольно глубоко.

Когда парень достал свой улов, оказалось, что на крючок попалось глазастое существо. По словам самого Лундала, рыба была похож на динозавра.

Рыбаку пришлось побороться с морским обитателем около получаса, вытаскивая его с глубины 800 метров.

Пойманная рыба с большой головой и огромными глазами называется Chimaeras Monstrosa Linnaeus — европейская химера. Из-за того, что она водится на больших глубинах, то рыбакам она попадается редко.

Лундал решил поступить с этим уловом, как и с любым другим — съесть. По словам рыбака, химера была “немного похожа на треску, только вкуснее».

korrespondent.net

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