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В Китае появился горизонтальный небоскрёб

Фото youtube.com

В китайском городе Чунцин появился горизонтальный небоскреб «Кристалл», признанный одной из самых ожидаемых новых достопримечательностей КНР.

Необычное сооружение было построено в месте слияния рек Янцзы и Цзялин. Горизонтальный небоскрёб, опирающийся на четыре башни высотой 250 м, входит в комплекс Raffles City Chongqing, имеющий вид развёрнутого паруса и мачты корабля, готового пуститься в путь по реке.

Небоскрёб оснащён обзорной площадкой с прозрачным полом, с которой открывается обширная панорама окрестностей. Подняться на площадку можно на скоростном лифте всего за минуту. Смотровая может принять до 3 000 посетителей в день. Цена входного билета — 25 долларов.

tourister.ru

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