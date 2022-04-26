В Китае сделали заявление по поводу Третьей мировой войны

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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что «никто не хочет», чтобы разразилась Третья мировая война. Об этом 26 апреля сообщила газета Huanqiu.

«Никто не хочет увидеть начало Третьей мировой войны. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят спокойствие и сдержанность, предотвратят эскалацию ситуации, как можно быстрее достигнут мира и не заставят Европу и мир платить большую цену», — подчеркнул он.

Вэньбинь призвал Украину и РФ поддерживать диалог и переговоры, чтобы не допустить затягивания и распространения конфликта.

«В то же время мы должны также задуматься над тем, почему Европа снова оказалась в водовороте геополитических конфликтов более чем через 30 лет после окончания холодной войны, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую европейскую архитектуру безопасности и как укрепить глобальную систему управления безопасностью», — добавил представитель китайского.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о реальном риске ядерной войны.