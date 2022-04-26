Тестовый поезд Литовских железных дорог отправится в Украину в среду

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Литва и Украина решают, как помочь опустошаемой войной и потерявшей свои морские порты стране с экспортом зерна и другой сельскохозяйственной продукции, и тестовый поезд Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) отправится из Литвы в эту среду.

Это сообщил BNS представитель LTG Мантас Дубаускас.

«Поезд протестирует маршрут и доставит из Украины контейнеры с различными товарами», — сказал Дубаускас BNS.

По его словам, поезд из Украины поедет через Польшу до железнодорожной станции Шештокай.

Находящийся в Литве министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во вторник сказал, что У Литвы и Латвии есть хорошие возможности экспортировать украинское зерно, однако основной проблемой остается железная дорога — в Украине и странах Балтии железнодорожная колея шире, чем в Польше, но, по его словам, железные дороги стран работают над проблемой и ожидается, что технические решения будут найдены.

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По словам министра, сейчас в Украине осталось 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая. До войны она экспортировала около 5 млн тонн зерна в месяц, а в этом году страна хочет вывезти около 50 млн тонн.

Встретившийся с украинским министром министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас во вторник сказал, что тестовым рейсом из Украины в Литву намечается доставить 2 тыс. тонн грузов.

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