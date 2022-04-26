Украинский министр: морские порты готовы грузить украинское зерно, проблема — железная дорога

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Находящийся в Литве министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский говорит, что у портов Литвы и Латвии есть все возможности экспортировать украинское зерно, однако главной проблемой остается железная дорога.

«Мы видим очень хорошие технические возможности и хорошо организованную инфраструктуру в портовых городах, также есть отлаженная железная дорога, и мы видим весь потенциал, чтобы сделать это на отлично (экспортировать зерно — BNS). Подготовка бизнеса также на хорошем уровне», — сказал Сольский на пресс-конференции в Вильнюсе после встречи с министром сельского хозяйства Литвы Кястутисом Навицкасом.

«Мы экспортировали 5 млн. тонн зерна до войны в месяц. В этом году у нас будет около 50 млн тонн зерна, которые нам нужно будет вывезти из страны. Мы видим, что Клайпедский и латвийский порты могут экспортировать очень большие объемы», — добавил он.

И все же главной проблемой, по его словам, остается железная дорога между Украиной и странами Балтии. Сольский надеется, что она будет решена.

По его словам, в настоящее время в Украине осталось 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая. В прошлом году через черноморские порты ежемесячно перевозилось 5 млн тонн, между тем в марте этого года экспортировано всего 200 тыс. тонн.

«В апреле наш бизнес будет больше экспортировать, потому что мы будем делать это через Дунай, также через румынский порт Констанца, а также через Венгрию и Польшу. Даже если мы достигнем 1 млн. тонн в месяц, это на самом деле очень мало», — сказал Сольский.

Сольский сообщил, что через Литву планируется перевозить не только зерно, но и другие сельскохозяйственные культуры, ранее экспортировавшиеся через черноморские порты.

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