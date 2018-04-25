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В Китае заявили о введении санкций против США

Фото azertag.az

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление МИД Китая.

Отмечается, что Пекин ввел санкции из-за поддержки протестующих в Гонконге.

«Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок «американских морских судов» на заход в Гонконг», — сообщило агентство.

Отмечается, ранее президент США подписал закон О защите прав человека и демократии в Гонконге, а также документ, запрещающий поставки в Гонконг определенной полицейской экипировки.

Позже Китай отреагировал на закон США по Гонконгу, заявив, что это вмешательство во внутренние дела Китая.Напомним, с июня в Гонконге продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

korrespondent.net

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