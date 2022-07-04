В Клайпеде начались работы по демонтажу советского монумента

Демонтируется композиция, которая состоит из двух вертикальных белых бетонных щитов с опущенным между ними мечом и украшающей его рукоять гирлянды из дубовых листьев, а также еще одного памятника — четырехугольного постамента, бронзовой скульптурной группы трех воинов и оборудования для вечного огня в виде пятиконечной звезды из красного гранита.

Nuotrauka BNS/ Jurgita Andriejauskaitė

Также будут демонтированы мемориальные доски с надписями об освобождении города Клайпеды на литовском и русском языках, каменная плита с надписью о вечной памяти «убитым и погибшим узникам фашистских лагерей».

Nuotrauka BNS/ Jurgita Andriejauskaitė

Между тем гранитные таблички с фамилиях захороненных здесь будут сохранены.

22 июня городской совет Клайпеды принял решение о демонтаже скульптурной группы Воинского кладбища, обозначающей место захоронения солдат Советского Союза.

В этом месте, на улице Дауканто, захоронены военнослужащие Советского Союза, погибшие в боях с армией нацистской Германии за Клайпеду в январе 1945 года. В 1975 году в это захоронение были перенесены останки солдат из Клайпедского района и с бывшей Площади Победы в городе Клайпеде.

Здесь также оборудовано 47 мемориальных табличек из серого гранита с 694 фамилиями погибших военных.

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