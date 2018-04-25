  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Украинцам с 1 марта 2020 года запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

Подробнее...
default image
В Вильнюсе общественный транспорт в канун Нового года будет бесплатным

Подробнее...
default image
Польша примет председательство в ОБСЕ в 2022 году

Подробнее...
default image
В Клайпеде рассматривают вариант закрытия детских садов на один летний месяц

Подробнее...
default image
США вводит пошлины для Франции

Подробнее...
default image
Меняется расписание движения поездов

Подробнее...
default image
Турция заявила о претензиях на значительную часть Восточного Средиземноморья

Подробнее...
default image
Дошкольники и первоклассники будут обедать в школах бесплатно

Подробнее...
default image
Россия готова продлить СНВ-3 без всяких условий

Подробнее...
default image
Г. Науседа литовцам Англии: к вопросу о гражданстве "мы так или иначе вернемся"

Подробнее...
default image
Осужденный пожизненно Х. Дактарас просит изменить ему срок наказания

Подробнее...
default image
Во Франции протесты против пенсионной реформы

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: агрессия РФ против Украины остается главным вызовом безопасности для ОБСЕ

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что никогда не сдаст Беларусь России

Подробнее...
default image
М. Залаторюс: предложенные в последнюю минуту налоги порочны

Подробнее...
default image
За последние годы Германия потеряла сотни тысяч гектаров леса

Подробнее...
default image
Правящим не удалось снизить планку выборов, так как оппозиция сорвала кворум

Подробнее...
default image
Назван главный цвет 2020 года

Подробнее...
default image
Правительство Литвы – за увеличение местной выработки электроэнергии

Подробнее...
default image
Жители Толедо предложили Грете Тунберг осла в качестве транспорта

Подробнее...
TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Регионы

В Клайпеде рассматривают вариант закрытия детских садов на один летний месяц

Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

В Клайпеде рассматривают возможность закрывать все детские сады на один летний месяц, пишет Vakarų ekspresas.

По данным ежедневника, в детских садах проводят опросы родителей. Их спрашивают, в какой из летних месяцев родители могут не водить детей в детский сад.

 «В одних садах просят выбрать один из двух месяцев, в какой они будут отдыхать и не водить детей в детский сад, а в других прямо говорят, что опрос проводят, чтобы будущим летом закрыть оставшиеся дежурные детские сады. Родители в шоке», – сказала председатель Форума родителей Западной Литвы Аушра Зарамбене.

Заведующая отделом просвещения Клайпедской мэрии Лайма Прижгинтене сказала, что конкретное решение пока не принято, а это предложение – только один из вариантов.

По словам представителя мэрии, детям тоже нужен отдых, в дежурных детских садах дети переживают стресс, нередко в такие группы приводят меньше детей, чем планировалось.

Информация ЛК подготовлено по сообщениям BNS

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600