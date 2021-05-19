В Клайпеде возобновляются дискуссии о подушном налоге

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В Клайпеде возобновляются дискуссии о введении так называемого подушного налога. Дискуссий не было год из-за пандемии, пишет портал atviraklaipeda.lt.

«В Вильнюсе и Каунасе подушный налог точно есть. Я очень надеюсь, что этот подушный налог обязательно появится и в Клайпеде», — сказала во вторник на заседании Комитета по здравоохранению и социальным вопросам директор Клайпедского центра информации о туризме и культуре Ромена Савицкене.

Она подчеркивает, что сейчас ведутся дискуссии, обсуждаются условия сбора налога, его администрирования, распределения. Впоследствии все детали будут обсуждаться с ассоциированными бизнес-организациями. Этот местный сбор должен утвердить городской совет.

Намерения ввести подушный налог изложены в Плане увеличения доходов Клайпедского самоуправления на 2020-2022 года, который был представлен в начале марта прошлого года.

В плане предлагалось ввести с 2021 года новый местный сбор за пользование муниципальной инфраструктурой туризма и отдыха.

В нем также указано, что, согласно статистике, сейчас среднегодовое число ночевок в гостиницах Клайпеды составляет 400 тыс.

Поэтому годовая сумма поступлений подушного налога, который составлял бы евро за сутки, была бы примерно 200 тыс. евро — с учетом льгот для детей, людей с недугом и других социальных групп.