В Клайпеду доставлена военная техника четвертой ротации

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Во вторник в Клайпедском морском порту состоится операция выгрузки военной техники ротационных сил США в Литве.

Военное судно Liberty доставило в Литву колесную и гусеничную военную технику, вооружения. Это 300 единиц танков Abrams, БТР Bradley, сообщило Министерство обороны Литвы.

Эта техника принадлежит подразделению Первой пехотной дивизии Штата Канзас США – то есть четвертому ротационному батальону в Литве.

С 2019 года США направляют в Литву ротационные батальоны для учений.

В данный момент завершаются сроки третьей ротации в Литве, в предыдущем полугодии в Литве были дислоцированы военные из Второго батальона Восьмого кавалерийского полка Сухопутных сил США.