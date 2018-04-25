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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Энергетика

В Клайпеду пришел новый груз газа «Новатэка»

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

В воскресенье в Клайпеду прибыл новый небольшой груз с сжиженным природным газом (СПГ) российской компании «Новатэк». 

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и  vesselfinder.com, газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод СПГ российского «Новатэка», в воскресенье утром он пришвартовался у судна-хранилища Independence Клайпедского терминала СПГ. 

Ранее компания-оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta подтверждала BNS, что газовоза Coral Favia доставит около 9,5 тыс. кубометров СПГ. Оператор не детализирует ни поставщиков, ни покупателей газа на терминале.  

За начавшийся в октябре новый газовый год это уже третий груз «Новатэка» (все они были небольшими по объему – по 9,5 тыс. кубометров). В октябре в Клайпеду прибыли и два больших газовоза из норвежского порта Мелкоя, где находится завод Equinor. Одна из этих партий СПГ была предназначена компании Imlitex, входящей в холдинг Imlitex Holdings.

Клайпедским терминалом СПГ в новом газовом году продолжают пользоваться Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas) и производитель удобрений Achema. Ни одна из литовских компаний не называет своих поставщиков. 

В новом газовом году на терминале планируется регазифицировать 10,959 тераватт-часов СПГ (примерно 11 крупных газовозов).

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