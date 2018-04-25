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В конце июня Франция пришлет в Литву 300 военных

  • Фото pixabay.com

В конце июня Франция пришлет в Литву 300 военных, завил в понедельник в Париже глава МИД Литвы Линас Линкявичюс после встречи с французским коллегой. 

«В конце июня Франция пришлет огромный контингент, около 300 военных, они присоединятся к Силам передового базирования НАТО, которые возглавляет Германия», – сказал Л. Линкявичюс в телефонном интервью из Парижа.

«Наши военные участвуют в миссиях, которые важны для Франции, ведь в Мали у нас около 40 военных, они также очень ценят наш вклад, это взаимный интерес, мы стараемся помочь друг другу в приоритетах стран», – отметил министр.

О решении Франции направить в Литву контингент военных Л. Линкявичюс сообщил после встречи с главой французской дипломатии Жаном-Ивом Ле Дрианом.  

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Дислоцированную в Литве группу Батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия, выделяющая наибольшее число военных, более 600. В группе в целом служат более 1,2 тыс. военных из шести государств. 

В понедельник в Париже Л. Линкявичюс также встретился с представителем президента Пьером Вимонтом, госсекретарем Франции по европейским делам Амели Де Монтишалин. 

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Обсуждались двухсторонние отношения Литвы и Франции, реализация целей стратегического партнерства двух стран, положение в сфере безопасности в регионе, актуальные вопросы жизнедеятельности Евросоюза, положение в России и Украине. 

Л. Линкявичюс посетил Париж по приглашению главы МИД Франции. 

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