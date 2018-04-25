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В конце июня Франция пришлет в Литву 300 военных, завил в понедельник в Париже глава МИД Литвы Линас Линкявичюс после встречи с французским коллегой.

«В конце июня Франция пришлет огромный контингент, около 300 военных, они присоединятся к Силам передового базирования НАТО, которые возглавляет Германия», – сказал Л. Линкявичюс в телефонном интервью из Парижа.

«Наши военные участвуют в миссиях, которые важны для Франции, ведь в Мали у нас около 40 военных, они также очень ценят наш вклад, это взаимный интерес, мы стараемся помочь друг другу в приоритетах стран», – отметил министр.

О решении Франции направить в Литву контингент военных Л. Линкявичюс сообщил после встречи с главой французской дипломатии Жаном-Ивом Ле Дрианом.