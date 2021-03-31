В Кремле исключили объединение России и Беларуси

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Речи об объединении России и Беларуси не ведется, при этом Кремль уверен, что максимально возможная интеграция стран отвечает интересам граждан обоих государств. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов», – отметил представитель Кремля.