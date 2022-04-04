В Кремле отметили последствия возможного размещения ядерного оружия в Польше

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В Кремле заявили, что возможное размещение американского ядерного оружия в Польше приведет к дальнейшему росту напряженности в Европе.

На просьбу прокомментировать предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского разместить на территории страны ядерное оружие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «В целом линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность. Линия чрезвычайно воинственная, антироссийская. И предлагаемые действия могут лишь привести к дальнейшему росту напряженности на континенте».

Вице-премьер Польши, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в одном из интервью, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие США.