В Кремле высказались о мирном плане Украины

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Россия не примет мирный план Украины, если он не будет учитывать оккупацию Крыма и части еще четырех украинских регионов российскими войсками. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 28 декабря.

«Пока нет никакого мирного плана Украины, давайте начнем с этого», – заявил он на просьбу журналистов прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить мирный план к февралю.