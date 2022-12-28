В Кремле высказались о мирном плане Украины

Россия не примет мирный план Украины, если он не будет учитывать оккупацию Крыма и части еще четырех украинских регионов российскими войсками. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 28 декабря.
«Пока нет никакого мирного плана Украины, давайте начнем с этого», – заявил он на просьбу журналистов прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить мирный план к февралю.
Песков утверждает, что в любом случае мирный план должен учитывать «сегодняшние реалии», а также «вхождение в состав России четырех новых регионов».
«Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», – резюмировал представитель Кремля.
Как известно, 21 сентября президент Владимир Зеленский предложил украинскую формулу мира на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Предложения Украины таковы:
1. Радиационная и ядерная сохранность.
2. Продовольственная безопасность.
3. Энергетическая сохранность.
4. Освобождение всех пленных и депортированных.
5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
6. Выведение русских войск и прекращение боевых действий.
7. Возвращение справедливости.
8. Противодействие экоциду.
9. Недопущение эскалации.
10. Фиксация окончания войны.