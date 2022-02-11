В лагере беженцев – беспорядки

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В Центре регистрации беженцев в Пабраде в понедельник начались беспорядки, пришлось применять специальные меры – наручники, электрошокер и газ, с ситуацией удалось справиться.

Пресс-секретарь Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис информировал, что беспорядки начались в 6–7 часов утра 7 февраля.

«Утром около 30 одиноких мужчин, которые проживают в контейнерном городке, стали выражать недовольство, требовать свободы, шуметь, кричать, не было попыток что-то ломать или бежать, был своеобразный митинг», – сказал он.

«Требовали свободы, плюс люди были недовольны тем, что Литва не предоставляет им убежища, а значит им придется ехать домой. Они шумели с утра, пришлось вызвать подкрепление», – добавил Г. Мишутис.

По его словам, поскольку мигранты не выполняли требования пограничников, пришлось применить специальные меры по их усмирению.

«Они не подчинялись требованиям пограничников, собрались в группу, представляли опасность для пограничников», – сказал он.

По его словам, мигрантов осмотрели врачи, никому серьезная помощь не потребовалась.

В Пабраде живут 677 мигрантов.

Кроме того, 3 февраля в лагере нелегальных мигрантов в Кибартай, где находятся только мужчины, были зафиксированы два случая оказания физического сопротивления пограничникам.

Сначала один гражданин Ирака начал агрессивно себя вести в отношении сотрудника СОГГ, его пытались успокоить, однако он стал провоцировать пограничников и с криками бросился на них. Один из пограничников применил слезоточивый газ. После этого нелегал успокоился.

Иракца осмотрели врачи. Никакой помощи ему не требовалось, однако он продолжал кричать.

Другой гражданин Ирака стал высказывать недовольство, кричать, никак не хотел успокаиваться и выполнять законные требования пограничников, стал оказывать им физическое сопротивление. Пограничники, оценив ситуацию, надели на него наручники.

Ранее контролер Сейма Литвы опубликовала отчет, в котором говорится, что в центре Кибартай мигранты содержатся в нечеловеческих условиях.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ