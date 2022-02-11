«Зеленый курс» стран Балтии

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Премьер-министры стран Балтии подписали в Риге совместное заявление по климатическому пакету Европейского союза.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявили, что новый пакет мер по борьбе с климатическими изменениями ставит серьезные задачи, но в то же время создает и возможности для экономики и общества.

В заявлении отмечается, что государства — члены Евросоюза и регионы очень разные, поэтому необходимо искать решения, соответствующие национальным и региональным различиям.

«Привычки жителей стран Балтии в выборе и вождении автомобилей, обогреве домов, защите биоразнообразия, экосистем и лесов очень разные, поэтому сотрудничество в обмене передовым опытом поможет достичь общих целей «зеленой» повестки», — отметила премьер Литвы.

В заявлении говорится, что необходимо учитывать экономическую и социальную структуру стран, различные отправные точки в сферах выбросов и возобновляемых источников энергии, потенциал сокращения выбросов и принятия устойчивых решений для достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Подчеркивается, что цели по сокращению выбросов парниковых газов не должны нарушать принцип «ничего не оставлять на потом» и не должны перекладывать бремя ответственности на те государства-члены, которые сталкиваются с самыми серьезными проблемами реструктуризации.

Согласно заявлению, надо обеспечить инвестиции, необходимые для трансформации, а расширение оборотных квот на выбросы может затронуть наиболее уязвимые группы населения и увеличить энергетическую бедность.

Также говорится, что необходимо найти способы снижения рисков, связанных с ростом цен, чтобы уменьшить воздействие на людей и экономику, и что энергетические системы должны оставаться стабильными и безопасными для достижения целей в области изменения климата и «зеленой трансформации».

Как считает премьер-министр Латвии К. Кариньш, переход на возобновляемые источники энергии не должен становиться бременем для потребителей.

«Переход от импортируемой российской энергии к возобновляемым источникам энергии, которые есть у нас самих и которых нам не хватает, не должен ложиться чрезмерным бременем на наших потребителей», – сказал К. Кариньш.

Премьер-министр Эстонии К. Каллас заявила, что в настоящее время важны возможности прогнозирования системы торговли выбросами CO2.

«Нашим предпринимателям трудно, потому что цены меняются, и для нас было бы очень важно иметь возможность прогнозировать цены на CO2, что также позволило бы нам лучше строить планы», — сказала она на совместной пресс-конференции.

По ее мнению, европейская морская торговля должна соответствовать экологическим целям, чтобы экономика могла расти, но при этом наносить наименьший вред окружающей среде.

Литва взяла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 70% к 2030 году по сравнению с 1990 годом и обеспечить, чтобы к 2050 году литовская экономика была не только кольцевой, но и климатически нейтральной.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ