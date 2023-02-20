В Латвии домохозяйства тратят на выпивку больше всего в ЕС

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Согласно данным за 2021 год, опубликованным 1 февраля Eurostat, по тратам населения на спиртные напитки в лидеры ЕС вышла Латвия, сообщает Eng.LSM.lv. Другие страны Балтии отстали не намного.

В 2021 году домохозяйства в Евросоюзе потратили 128 миллиардов евро (что эквивалентно 0,9% ВВП ЕС) на алкогольные напитки. Это составляет 1,8% от их общих потребительских расходов — и это та же процентная доля, как и в пандемийном 2020 году.

Однако в Латвии этот показатель оказался в разы выше среднеевропейского. В 2021 году латвийцы потратили на выпивку 951 миллион евро, что эквивалентно 2,8% ВВП. Это составляет 5% от общих потребительских расходов — то есть домохозяйства тратят на алкоголь больше, чем где-либо еще в ЕС.

Следующие по величине доли общих потребительских расходов на алкогольные напитки в 2021 году были зарегистрированы в Эстонии (4,7%), Польше (3,7%), Литве и Чехии (обе по 3,6%). Напротив, самые низкие доли были в Греции и Италии (обе по 1%), Нидерландах (1,3%) и Испании (1,4%).

Хотя расходы жителей Латвии на алкоголь опережают даже траты сильно пьющих соседей из Литвы и Эстонии, показатель доли общих расходов домохозяйств на алкоголь на самом деле был ниже на -0,4% по сравнению с показателем 2020 года.