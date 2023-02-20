Пентагон высказал готовность защищать страны Балтии при необходимости

Фото flickr.com West Point — The U.S. Military Academy

США готовы в случае необходимости обеспечить защиту Эстонии, Литве и Латвии.

Такое заявление в Таллинне сделал глава Пентагона США Ллойд Остин, передает издание The Guardian. По словам Остина, США продолжают оставаться приверженными свободе и суверенитету этих балтийских стран.

«Мы едины с вами, чтобы сдерживать и защищать от любой угрозы нашей общей безопасности», — сказал он.

Он добавил, что США продолжат сохранять «постоянное, ротационное» военное присутствие в регионе.

В свою очередь министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что страна «работает над тем, чтобы предотвратить» нападение на нее, если РФ не будет остановлена в Украине.

Страны Балтии и война в Украине

Власти трех балтийских стран не раз выражали опасение по поводу РФ. Их опасения хорошо известны руководству НАТО. В частности, они заявляли, что если России удасться победить Украину, то следующей целью российского президента Владимира Путина станут именно Эстония, Латвия и Литва.

В связи с этим руководство и граждане этих стран изо всех сил помогают Украине противостоять россиянам.

С начала войны эти страны предоставили Украине много вооружения, а граждане время от времени проводят сбор денег на нужды ВСУ.