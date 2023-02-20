Украинцев призывают продлить разрешения на временное проживание

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Глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте напоминает, что срок действия разрешений истекает 4 марта, и, если украинские военные беженцы не подадут прошений о продлении разрешений, они будут считаться не имеющими права на проживание в Литве.

Директор департамента миграции отмечает, что в августе в закон были внесены изменения, которые позволяют выдавать разрешения не на один, а уже на два года. Однако, по ее словам, лица, получившие разрешение только на один год, должны его продлить.

Важная информация для украинских военных беженцев

Беженцы с украинской войны, оказавшиеся в Литве до середины сентября 2022 года, получили временный вид на жительство который действует до 4 марта 2023 года.

Департамент миграции призывает таких лиц поторопиться и подать заявление на получение цифрового разрешения на временное проживание в стране через литовскую информационную систему миграции MIGRIS.

Украинские военные беженцы, которые вовремя не поменяли разрешение на временное проживание в Литве, могут столкнуться с проблемами при получении некоторых медицинских услуг, оформлении социальных пособий, пособий на детей, оформлении расходов на отопление жилья, компенсации за горячую или холодную воду и т.д.

Посмотреть, как подать заявление на изменение цифрового разрешения на временное проживание в Литве, можно здесь: https://youtu.be/-6hxmSsvIRA

В случае возникновения вопросов о личных данных при заполнении заявления, украинским беженцам войны рекомендуется обращаться в отдел Миграции, обслуживающий иностранцев, в рабочее время. Вы можете найти их список здесь:

Вильнюсе, Vytenio g. 18;

Каунасе , A. Juozapavičiaus pr. 57;

Клайпеде, Kauno g. 6;

Шяуляе, Aušros al. 19;

Паневежисе, Beržų g. 46;

Алитусе, Jotvingių g. 8;

Мариямполе, Kęstučio g. 1;

Таураге, Stoties g. 15;

Тельшяй, Žemaitės g. 34;

Утене, Maironio g. 4;

Висагинасе, Veteranų g. 13;

Шальчининкай, Architekto g. 4;

Электренай, Draugystės g. 32.

Беженцы, приехавшие в Литву в середине осени 2022 года и позднее, получили вид на жительство сразу на два года, 4 марта 2024-ого. Таким иностранцам в настоящее время не нужно менять какие-либо документы.