В Литве появится первое отделение «Новой почты»: названы сроки

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Украинская логистическая компания «Новая почта» откроет первое отделение в Литве уже в середине марта, в котором можно будет отправлять и получать из Украины посылки весом до 1 тыс. кг.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе компании. Отмечается, что первое отделение Nova Post будет открыто в столице Литвы — Вильнюсе.

«Уже с середины марта вы можете отправлять родным в Литву и получать от них посылки, документы, грузы. И все это делать легко и быстро, как и всегда с «Новой почтой», — говорится в сообщении.

Первое отделение Nova Post в Вильнюсе будет грузовым. Там можно будет отправлять и получать из Украины посылки до 1 тыс. кг. Его адрес: Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.