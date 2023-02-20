Вильнюс претендует на титул Зеленой столицы Европы

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Столица страны подаст заявку на то, чтобы стать Зеленой столицей Европы в 2025 году – сегодня это одобрил горсовет Вильнюса. Европейская комиссия присуждает этот титул за лидерство в 7 областях, важных для качества жизни граждан – от качества воздуха или воды до биологического разнообразия и адаптации к изменению климата, сообщается на портале самоуправления.

«Зеленый город — это современные дома, оживленные общественные пространства, удобное транспортное сообщение. Жить зеленее также означает жить более экономно, потому что счета за более зелёные коммунальные услуги могут быть намного ниже благодаря экономии энергии, взаимного разделения и пользе, приносимой экономикой замкнутого цикла», — говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Титул «Зеленая столица» даст городу престиж и известность, что поможет Вильнюсу привлечь больше инвестиций и финансирования ЕС, например, для повышения энергетической эффективности жилья, улучшения транспортного сообщения и других сфер, важных для качества жизни города.

Зеленая столица Европы также получает и политическую поддержку Европейской комиссии, почетное место в наиболее важных политических событиях и инициативах, определяющих зеленый курс ЕС, а также 600 000 евро на финансирование мероприятий в масштабе ЕС.

Первым титул Зеленой столицы Европы в прошедшем десятилетии завоевал Стокгольм. В этом году Зеленой столицей Европы был объявлен Таллинн, а в 2024 году Зеленой столицей будет Валенсия. Зеленые столицы становятся частью сети Зеленых столиц, к которой относятся 36 городов, и продолжают сотрудничество в сфере реализации амбициозных идей по благоустройству городов.

У Вильнюса уже есть значительные достижения в области зеленой политики, которые будут подкреплены титулом «Зеленая столица Европы». В прошлом году Вильнюс стал одним из 100 европейских участников миссии «Умные и климатически нейтральные города». Выиграв место в этой миссии, города получают солидную финансовую и методическую поддержку, помогающую им достичь своих экологических и климатически нейтральных целей. Позже передовые города в зеленой сфере, в том числе и Вильнюс, поделятся своим опытом с другими. Только в 2023 году на эту миссию городов было выделено средств поддержки ЕС на сумму 360 миллионов Eвро.

Более подробная информация о награждении Зеленой столицы Европы Europos Žaliosios sostinės apdovanojimą.