В ООН заявили, что часть прибрежных городов исчезнут

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«Смертный приговор» вынесен части прибрежных городов по всему миру. Уже скоро с геологической точки зрения они могут полностью исчезнуть с карты Земли из-за последствий изменений климата, в том числе потепления и повышения уровня моря. Речь идет о популярных курортных городах в тропическом Таиланде, Бангладеше, Нидерландах, а также о британской столице, китайском Шанхае и некоторых других.

Поразительно, но дебаты о повышении уровня моря в Совете Безопасности ООН состоялись впервые. Согласно отчету генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, основанном на свежих исследованиях ученых, если уровень мирового океана продолжит подниматься, прибрежные районы ряда стран и малые островные государства безвозвратно исчезнут под водой. В то же время другим угрожает внушительная потеря суши. Это означает, что миллионы людей лишатся своих мест проживания, а туристы — направлений для путешествий.

Речь идет, прежде всего, о таких странах, как Таиланд, Бангладеш и Нидерланды – им грозит разрушительная потеря суши. Перечислим топ-10 крупных городов, которые, следуя пессимистичному заключению экспертов, полностью или частично окажутся под водой в скором времени:

Бангкок — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5.6 млн человек. Уйдет под воду не только из-за повышения уровня моря, но и из-за огромного веса зданий, давящих на то, что, по сути, является болотом.

Шанхай — культурная столица и крупный морской порт Китая (27.5 млн чел.). Город уйдет под воду из-за повышения уровня моря и огромного веса зданий.

Мумбаи — популярный город на западе Индии, находится на побережье Аравийского полуострова (17 млн чел.).

Джакарта — столица, крупнейший город Индонезии и популярное экскурсионное направление среди туристов (10.5 млн. чел.).

Лос-Анджелес — один из самых ярких городов США (3.8 млн чел.).

Нью-Йорк — крупнейший город США (8.5 млн чел.).

Лондон — британская столица и убежище для российских олигархов (9 млн чел.).

Буэнос-Айрес — столица Аргентины и популярное направление для «родового туризма» россиянок (17.1млн чел.).

Лагос — крупный город-порт на юго-западе Нигерии и один из центров делового туризма в Африке (13.5 млн чел.).

Мозамбик — государство в Юго-Восточной Африке, чьи туристические активы включают окружающую среду страны, дикую природу и культурное наследие. Путешественникам предоставляются возможности для пляжного, культурного и экологического туризма.

Говоря о Бангкоке и Шанхае, Гутерриш заявил следующее: «Мы видим аналогичные угрозы в дельте Меконга и за ее пределами. Последствия всего этого немыслимы. Низменные прибрежные районы и целые страны могут исчезнуть навсегда. Мы стали бы свидетелями массового исхода всего населения в библейских масштабах».

Тревожный сигнал для туризма звучит с каждым годом все сильнее неслучайно. Данные, опубликованные телеканалом Al Jazeera, показали, что процесс повышения уровня моря ускорился с 1900 года, планета нагревается и вместе с этим тают ледники и ледяные щиты в Антарктиде и Гренландии. По данным НАСА, все это привело к тому, что Антарктида сбрасывает в среднем около 150 млрд тонн ледяной массы в год, а ледяная шапка Гренландии сокращается еще быстрее и теряет 270 млрд тонн в год.

«Особенно остро стоит опасность для почти 900 миллионов человек, проживающих в прибрежных зонах на низких высотах — это каждый десятый человек на Земле… За последнее столетие мировой океан прогрелся быстрее, чем когда-либо за последние 11 тыс. лет. Наш мир стремительно преодолевает 1.5-градусный предел потепления, которого требует пригодное для жизни будущее, и, при нынешней политике, приближается к 2.8 градуса — смертельный приговор для уязвимых стран», — предупредил Гутерриш.

Что спасет или хотя бы отсрочит катастрофу? По словам генсекретаря ООН, страны, подверженные опасности, должны располагать ресурсами для адаптации к быстро меняющемуся миру. Однако многие из них не в состоянии обеспечить себя всем необходимым, поэтому ООН заговорило о необходимости взять на себя обязательство по поддержке климата в мире и выделении $100 млрд для развивающихся стран.

Со временем неминуема борьба за воду и землю, обратил внимание глава ООН и привел примеры сообществ и стран, простирающихся от Тихого океана до бассейнов рек Гималаев. По его словам, таяние льда в Гималаях уже усугубило наводнения в Пакистане. Но по мере того, как гималайские ледники отступят в ближайшие десятилетия, легендарные реки Инд, Ганг и Брахмапутра будут сначала мелеть, а потом и вовсе пересохнут. Сотни миллионов людей, живущих в бассейнах рек Гималаев, пострадают от последствий повышения уровня мирового океана, так и проникновения соленой воды.

Поскольку повышение уровня моря создает новые арены для конфликтов, а конкуренция за источники пресной воды и земли усиливается, генеральный секретарь заявил, что климатический кризис необходимо устранить в его первопричине: сократить выбросы. Развитие — это не решение проблемы. Причиной проблем является развитие человечества и городов.

На заседании Совета Безопасности были заслушаны представители из 75 стран, все они выразили обеспокоенность по поводу последствий повышения уровня воды в мире.