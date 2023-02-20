Науседа: победа Украины должна стать целью всех демократических стран

Фото Office of the President of the Republic of Lithuania/ official photos by Robertas Dačkus

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял участие в дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой подчеркнул, что важнейшей общей целью демократического мира сегодня является победа Украины над агрессором Россией, а наиболее важными элементами этой победы являются прочные трансатлантические связи и решимость защищать демократические ценности.

Обращаясь к главам государств и экспертам по безопасности, собравшимся в Германии, Президент подчеркнул, что даже после победы Украины на поле боя российская угроза континенту никуда не исчезнет, поэтому европейские страны должны взять на себя более высокие обязательства по расходам на оборону, чтобы обеспечить надежность и эффективность сдерживания и обороны.

В публичной дискуссии вместе с Президентом Литвы участвовали Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл.

«Жестокая агрессия России против Украины не была неожиданностью. На протяжении многих лет Владимир Путин громко и четко заявлял о своих целях и стремлении восстановить советскую империю. Мы слышали, как он говорил об этом здесь, в Мюнхене, в 2007 году. Вы помните? Украина всегда была целью его имперского видения. И давайте не будем питать иллюзий – если Путин добьется успеха в Украине, агрессия будет продолжаться», — сказал Президент.

Глава государства отметил, что долг всего прогрессивного и демократического мира – помочь Украине победить в войне, и одним из важнейших элементов этой победы являются прочные и незаменимые трансатлантические связи и лидерство Соединенных Штатов Америки в обеспечении безопасности Европы.

«Мы живем в сложное время. У нас есть ровно столько времени, сколько Украина выигрывает для нас на поле боя, и мы не имеем права тратить его впустую», — сказал Президент Литвы международному сообществу на Мюнхенской конференции по безопасности.

В своем обращении к мировым лидерам Президент Литвы подчеркнул важность саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле этого года, и его основные цели: реализация принципа передовой обороны в Балтийском регионе и на восточном фланге Альянса, утверждение новых оборонных планов и увеличение оборонных бюджетов.