В Латвии продлили режим ЧП до 6 апреля

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ТАСС сообщает, что власти Латвии решили продлить режим чрезвычайного положения, введённый ранее в связи с пандемией, до 6 апреля.

Правительство также согласилось изменить меры безопасности, чтобы они были более эффективными и понятными. Например, в торговой сфере планируется перейти к модели «безопасной торговли», что позволит более жёстко контролировать число покупателей в магазинах. При этом от списка товаров, доступных в пандемию, власти намерены отказаться.

Напомним, режим ЧП в Латвии был введён 9 ноября и с тех пор дважды продлевался. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 67 427 заразившихся, 1 219 пациентов погибли. Вакцинация стартовала 28 декабря.