В Латвии заявили о всплеске миграции с территории Беларуси

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В Латвии третий день подряд наблюдается увеличение количества нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страну с территории Беларуси. Об этом со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии сообщает агентство BNS в четверг, 16 декабря.

Как информируют пограничники, 13 декабря пограничники предотвратили 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. 14 декабря предотвратили уже 83 таких попытки. В среду, 15 декабря, пограничники предотвратили 69 нарушений границы.

Прежде незаконно пересечь границу между Белоруссией и Латвией за сутки в среднем пытались 20-30 человек.