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В Латвию для проверки реформы школ нацменьшинств прибыла экспертная комиссия Совета Европы

Фото BFL/Андрюса Лукшиса

В пятницу, 21 февраля, состоялся визит в Латвию делегации Венецианской комиссии, которой предстоит дать оценку реформе школ национальных меньшинств. В Риге делегация, в частности, провела встречи в Сейме, представителями негосударственных организаций и с депутатами парламентской фракции «Согласия». 

Совета Европы, дающий рекомендации по вопросам конституционного права. Была создана в 1990 году. Основная форма работы — анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе стандарты выборов, права меньшинств и др.

Отчет Венецианской комиссии может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия той страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей СЕ. Заключения комиссии широко используются ПАСЕ как отражение «европейских стандартов» в области демократии.

baltic-course.com

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