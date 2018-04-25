В Латвию для проверки реформы школ нацменьшинств прибыла экспертная комиссия Совета Европы

Фото BFL/Андрюса Лукшиса

В пятницу, 21 февраля, состоялся визит в Латвию делегации Венецианской комиссии, которой предстоит дать оценку реформе школ национальных меньшинств. В Риге делегация, в частности, провела встречи в Сейме, представителями негосударственных организаций и с депутатами парламентской фракции «Согласия».

Совета Европы, дающий рекомендации по вопросам конституционного права. Была создана в 1990 году. Основная форма работы — анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе стандарты выборов, права меньшинств и др.

Отчет Венецианской комиссии может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия той страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей СЕ. Заключения комиссии широко используются ПАСЕ как отражение «европейских стандартов» в области демократии.